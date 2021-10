Polster Aktuell : Jetzt fünf neue Orthopädika-Kollektionen bei Polster Aktuell

Die Möbel der Linien Family, Relax, Dining, Design und Boxspring sind aus einem Guss

Ob Wohnlandschaft, Dining-Kollektion, Relaxsessel oder Boxspringbett: Die neuen Orthopädika-Kollektionen passen perfekt zusammen und sind dabei komfortabel, pflegeleicht und garantiert schadstofffrei. Zusätzlich dazu gibt es bei Polster Aktuell an der B9 die Fünf-Jahres-Fleckschutz-Garantie, eine Null-Prozent-Finanzierung** und den 500-Euro-Gutschein*.

Die Original Orthopädika-Polstermöbel von Polster Aktuell stehen für größten Sitz- und Liegekomfort. Hier fühlt man sich sofort wohl und genießt Entspannung, Geborgenheit und Sicherheit vom ersten Augenblick an. „Wir haben unsere gesamten Anstrengungen seit mehr als 20 Jahren darauf verwendet, unseren Kunden alle Möglichkeiten des orthopädisch gesunden Sitzens anbieten zu können. Weil wir merken, dass wir damit Kundensehnsüchte erfüllen, haben wir uns entschlossen, unsere gesamte Kollektion in all ihren unterschiedlichen Stilen mit den Original Orthopädika-Merkmalen und Wohlfühl-Eigenschaften auszustatten“, sagt Stephan Müller, Geschäftsführer des Möbelhauses.