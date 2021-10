ROBINSON WellFit® Bonn : Jetzt packe ich meine Ziele an – mit gesunder Ernährung, Fitness & Entspannung!

Stephanie (links) und Julia Giesers laden an diesem Wochenende zum Kennenlernen in ihr Bonner Premium-Fitnessstudio ein. Foto: Robinson Wellfit/LEEMAAS

Open Days vom 2. bis 4. Oktober bei ROBINSON WellFit® Bonn

„Wir öffnen an diesem Wochenende unsere Türen und laden alle Familien und Gesundheitsbewusste ein, uns kennenzulernen“, erklärt Studioleiterin Julia Giesers. Los geht es am Samstag, den 2. Oktober 2021 um 10 Uhr mit interessanten Vorträgen von den Gesundheitsexperten Thiemo Osterhaus, Arzt für ganzheitliche und Stressmedizin, und Stephanie Schädel, Ernährungscoach. Außerdem können Besucher einen Rücken- oder Beweglichkeitsscan machen lassen sowie eine Laufanalyse vom Laufladen Bonn. Am Nachmittag starten die alljährlichen Loftgames (Kraftdreikampf) für Beginner (13 Uhr) und Fortgeschrittene (16 Uhr) – natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen und nach vorheriger Anmeldung per Mail an fabio.fasiello@robinson-wellfit-bonn.de. Als Gewinn winkt eine 2-tägige ROBINSON-Reise.