Juwelier Schumann : Juwelier Schumann

Faszination für Uhren und Schmuck

Seit mittlerweile fast 120 Jahren ist das Juweliergeschäft im Herzen Bad Godesbergs eine Institution für Uhrmacher- und Goldschmiedekunst. Gerade zur Weihnachtszeit ziehen die hell erleuchteten Auslagen von Juwelier Schumann Männer wie Frauen gleichermaßen an, die gerne sich selbst oder einen ganz besonderen Menschen beschenken möchten. In den eleganten Verkaufsräumen erwartet Kunden aller Altersklassen eine kompetente Beratung in privater Atmosphäre – mit hochwertigen Zeitmessern unter anderem von ROLEX, Omega, Cartier und Jaeger LeCoulture sowie wunderschönem Schmuck handverlesener Maisons wie Bulgari, Chopard, Pomellato und Tamara Comolli. „Wir fertigen in unserem Atelier auch Einzelstücke an und machen aus Erbstücken zeitgemäße Begleiter“, so Inhaber Franz Knops. Neben der hauseigenen Goldschmiede- gibt es auch eine Uhrenwerkstatt, deren Expertenteam interessierte Kunden gern bei Neuanschaffungen berät und sich um Reparaturen kümmert. sdm