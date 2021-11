Juwelier Schumann : Juwelier Schumann

Faszination für Uhren und Schmuck

Bereits seit 1904 wird bei Juwelier Schumann in der Alten Bahnhofstraße das Uhrmacher- und Goldschmiedehandwerk gelebt. Besonders jetzt in der Adventszeit üben die strahlenden Auslagen des Juweliergeschäfts eine faszinierende Anziehungskraft auf alle Passanten aus. Die einen zieht es zu hochwertigen Zeitmessern von ROLEX, Omega, Cartier und Jaeger LeCoulture, die anderen zu ausgesuchten Schmuckstücken von Chopard, Pomellato, Tamara Comolli und Fope. Auch die Auswahl an Diamantschmuck, der in den eleganten Verkaufsräumen präsentiert wird, ist groß. „Wir kaufen an der Börse und können unseren Kunden dadurch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten“, so Inhaber Franz Knops, der über hauseigene Meisterwerkstätten mit Goldschmiede- und Uhrmachermeistern verfügt. „Hier fertigen wir auch Einzelstücke an und arbeiten Erbstücke in moderne Schmuckkreationen um.“ Außerdem ist man als offizieller Rolex-Fachhändler für die Wartung der Schweizer Luxusuhren zertifiziert. sdm