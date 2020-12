Peter Hansen Ceramic Design : Leuchtkunst in Vollendung

Stilvolle Adventsausstellung in der Werkstatt von Peter Hansen

An den Adventswochenenden wartet in Adendorf ein stimmungsvolles Highlight auf Liebhaber des Besonderen. Dann öffnet Töpfermeister Peter Hansen freitags bis sonntags seine „Werkstatt 14“ und präsentiert auf seiner einzigartigen Adventsausstellung im Flair des 19. Jahrhunderts modernes Kunsthandwerk und hochwertige Dekoideen – in Kooperation mit Interior Design Style et Deko La Villa aus Nürnberg, bekannt von der Landpartie Burg Adendorf.