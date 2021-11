Leyendeckers : Leyendeckers Herrenmoden

Ein Haus voller Geschenkideen – für sie & ihn

Sicher und entspannt einzukaufen und dabei das richtige Weihnachtsgeschenk zu finden, ist in den Filialen von Leyendeckers am Theaterplatz und Am Fronhof ein Kinderspiel. „Wir haben natürlich entsprechende Hygienemaßnahmen getroffen“, erklären die Geschäftsführer Frank Katzer und Peter Iven, „und bieten unseren Kunden ein kompetentes Team aus Fachberaterinnen und -beratern.“ Dank einer großen Auswahl an Herren- und Damenmode im Wäsche- und Konfektionsbereich kann man hier sprichwörtlich aus den Vollen schöpfen – und als bekannter Bonner Größenspezialist Männer jeder Statur mit dem passenden Outfit bedienen.