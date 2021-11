Maus.Immobilien : Maus.Immobilien

Verkauf und Vermietung – mit Herz und Verstand

Erfolg kann man planen“, ist Pia Maus überzeugt – und beweist seit mehr als 25 Jahren, dass es für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien weit mehr als Fachkompetenz und langjährige Erfahrung im regionalen Markt braucht. „Das Zuhause-Gefühl ist immer auch etwas sehr Persönliches“, weiß die Maklerin, „und bedarf daher einer guten Portion Fingerspitzengefühl.“ Ebenso der Verkauf von Häusern und Wohnungen, mit denen die Noch-Eigentümer viele Erinnerungen verbinden. „Auch hier braucht man viel Einfühlungsvermögen“, so die Expertin. Die durchweg positive Kundenresonanz spricht für sich, denn Pia Maus und ihr M-Team wurden auch in diesem Jahr wieder als Premium-Partner von Immobilienscout24 ausgezeichnet. „Wir erhalten viele überdurchschnittliche Bewertungen durch Vermieter, Verkäufer und Interessenten“, erklärt die Inhaberin, die stolz auf den Zusammenhalt in ihrem Team und den guten Kundenkontakt ist. „Gemeinsam meistern wir die schweren Zeiten der Pandemie.“ sdm