Polster Aktuell : Mit Leib und Seele für die Kunden da

Polster Aktuell berät weiterhin nach Voranmeldung

Das Möbelhaus an der B9 hat nach Voranmeldung weiterhin für Kundenbesuche geöffnet und bietet auch Telefon- und Videoberatung sowie Beratungstermine zuhause an. „Als Spezialist für gesundes Liegen und Sitzen können wir unsere Kunden nach wie vor individuell beraten“, sagt Hausleiter Jens Meurer erfreut. „Die Einzigartigkeit unserer Sofas, Betten und Sessel bleibt in voller Breite erlebbar.“ Die Spezialsortimente, insbesondere die Original Orthopädika-Sofas, -Sessel, -Betten und -Matratzen, haben eine hohe gesundheitliche Relevanz.