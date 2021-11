Müller Theisen : Müller Theisen

Damenmode, Tischkultur und Floristik

Wir sind froh, dass die Kunden uns Händlern vor Ort treu bleiben“, sagen Annemarie und Rudolf Theisen, die auch in Pandemiezeiten eine große Auswahl bieten. In ihrem kleinen Modegeschäft kann man schöne Weihnachtsgeschenke entdecken. Angefangen von den legendären Giesswein-Hausschuhen für die ganze Familie über klassische Ballerinas für den eleganten Auftritt am Feiertag bis zum erweiterten Sortiment an Dunque-Pullovern. Kleine Umhängetaschen von Bogner, die momentan voll im Trend sind, finden sich hier ebenso wie Handtaschen von Abro und BRIC’S sowie Schals, Mützen und Lederhandschuhe von Roeckl. Für fröhliche Farbe unterm Tannenbaum sorgt der Schmuck von Heide Heinzendorf und für gute Laune an der Weihnachtstafel die Gmundner Keramik. „Bei mir gibt es auch die neuen Wintermotive Gondel und Schneekristall“, verrät Annemarie Theisen. Im Floristikgeschäft nebenan haben Sohn Markus und Ehefrau Claudia eine bezaubernde Weihnachtswelt aus Blumen, Pflanzen und funkelndem Christbaumschmuck geschaffen. sdm