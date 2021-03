Polster Aktuell : „Orthopädika Relax“ – die ergonomischen Alleskönner

Perfekt in jeder Lebenslage – von der Herz-Waage-Position bis zur Aufstehhilfe

Wenn es um gesundes Sitzen geht, hat Polster Aktuell die Nase vorn. „Unsere Original Orthopädika Relaxsessel überzeugen unsere Kunden“, sagt Gregor Zwingmann. Jeder Relaxsessel, den es in vielen Designvarianten gibt, wird wie einen Maßanzug konzipiert und mit technischen Komfortfunktionen kombiniert.

Ein Original Orthopädika Relaxsessel orientiert sich stets an der Statur seines Besitzers. Das Ergebnis sind Unikate für zarte und zierliche Menschen ebenso wie für kräftige und groß gewachsene. Sitzbreite, Rückenlehne und die Armlehne werden ergonomisch exakt auf den jeweiligen Nutzer abgestimmt. „Die perfekte Basis für gesundes Sitzen“, so Hausleiter Jens Meurer.

Die ausgeklügelte Sitzabsenkung, bei der sich die Rückenlehne nach unten senkt und das Fußteil automatisch aufrollt, ist ein Garant für orthopädisch gesundes Relaxen. „Die Herz-Waage-Position fördert die Blutzirkulation und ist Entspannung pur“, so Meurer. Dabei passen sich Kopfteile mit ihren innovativen kuscheligen Kissen immer optimal an den Nacken an.