Polster Aktuell : „Orthopädika Relaxsesselspezialist“: Wunschsessel mit Maßanzug-Komfort

Das Relaxsessel-Zentrum an der B9 bietet moderne Sitzkonzepte nach Maß

Der Schlüssel zur Entspannung ist, dass die Original Orthopädika Relaxsessel wie Maßanzüge der individuellen Statur angepasst sind. Die Höhe der Rückenlehne und die Armlehne sind ergonomisch perfekt auf den jeweiligen Nutzer abgestimmt. „Wie die Wirbelsäule am besten entlastet wird, haben wir auch von unseren Matratzen gelernt“, sagt Hausleiter Jens Meurer. „Was dort die sieben Zonen sind, ist in unseren Polstermöbeln die ausgefeilte Polsterung, die sensible Partien wie den Nacken und die Lendenwirbel stützt und die Wirbelsäule selbst entlastet.“ Überzeugend sind auch die zusätzlichen Komfortfunktionen. So bietet die Herz-Waage-Position, die entsteht, wenn sich die Rückenlehne nach unten senkt und das Fußteil automatisch aufrollt, alles, um die Blutzirkulation und das Wohlbefinden zu fördern. Damit gelingt gesundes Relaxen. Eine integrierte Sitz- und Aufstehhilfe rundet dieses moderne Sitzkonzept ab. cp