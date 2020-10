Leyendeckers : Paar-Shoppen bei Leyendeckers

Damen-Modewochen bis 14. November 2020 in der Filiale am Fronhof

In den ersten Stock der Leyendeckers-Filiale am Fronhof zieht wie jedes Jahr im Herbst exklusive Damenmode ein. „Wir freuen uns, ab sofort wieder die Damengarderobe neben unserer Herrenmode zeigen zu dürfen“, verkündet Frank Katzer. Und die Zahl der modebewussten Interessentinnen wächst. „Immer mehr Damen greifen auf diese Aktion zurück und warten schon darauf“, berichtet der Geschäftsführer. Die großzügigen Räumlichkeiten, die im letzten Jahr aufwändig renoviert wurden, bieten genügend Platz, um mit Abstand nach dem gewünschten Kleidungsstück Ausschau zu halten und sich von dem freundlichen Fachpersonal kompetent beraten zu lassen. Das klassische Damensortiment passt zum Image von Leyendeckers, das für Qualität, Passform und Komfort steht – darunter hochwertige Strickteile von MAERZ München, Flanellhosen und Baumwollhosen mit Stretchbund von RAPHAELA BY BRAX sowie modische Jacken und Mäntel von SCHNEIDERS Salzburg. Perfekt ergänzt durch ausgesuchte Jersey-Teile renommierter Marken und die beliebten Giesswein-Schuhe „Merino Runners“, die das Fachgeschäft in vielen Farben und Größen bereithält.

Übrigens auch für Herren, die bei dem Größenspezialisten am Fronhof überdies eine breite Auswahl an Herbst- und Wintergarderobe von schlank über normal bis untersetzt finden. Selten, dass hier einmal etwas nicht passt. Und wenn doch, dann kümmert sich der hausinterne Änderungsservice darum. „Natürlich bieten wir diesen Service auch unseren Kundinnen an“, ergänzt Frank Katzer. „Das gilt ebenso für den kostenlosen Bringservice.“ Wer nach einer persönlichen Beratung einige Outfits daheim in Ruhe ausprobieren möchte, der erhält mit dem roten Leyendecker-Mobil eine kontaktfreie Lieferung direkt an die Haustür. „Dieser Kundenservice ist für uns selbstverständlich“, so Katzer. sdm