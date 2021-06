Polster Aktuell : Preise runter – Shoppinglaune rauf

Gesunde Lieblingsplätze – individuell geplant bei Polster Aktuell

Jens Meurer leitet das Bonner Verkaufshaus von Polster Aktuell. Er und sein Team sind erleichtert, dass dank niedriger Inzidenzzahlen jetzt Beratung und Verkauf für alle Kunden ohne Test und Termin möglich sind. „Wir freuen uns, endlich wieder voll für unsere Kunden da sein zu können“, so der Hausleiter, „aber natürlich weiterhin mit sicherem Hygienekonzept.“ Ein Besuch in dem Möbelhaus an der B9 lohnt sich in diesen Tagen auf jeden Fall. „Wir haben sehr viele Ausstellungsstücke im Preis stark reduziert und viele neue Modelle, auf die sich unsere Kunden freuen können.“