Bonn Storage Service - Math. Düren Transport GmbH & Co. KG : Professionelle Einlagerung – von den Bonner Experten

Bonn Storage Service – sicher, preiswert und CO2-neutral

Die Ende 2019 eröffnete fast 18 Meter hohe Kompakthalle bietet 154 Containerstellplätze in fünfgeschossiger Lagerung Platz und hat eine Lkw-Schleuse sowie eine separate Ladeschleuse für die Pkw-Nutzung. „Dieser Drive-In-Raum ist ein komplett abgetrennter Bereich, den der Kunde mit einer individuellen Zugangsmöglichkeit betreten kann“, erklärt Thomas Düren. Der gewünschte Container wird dann über die vollautomatische Anlage aus der abgetrennten Lagerhalle herausgeholt und per elektrisch betriebenem Schlitten in die Schleuse gebracht. So kommt der Kunde ungestört an seinen Container, den er in dem trockenen, sauberen und beleuchteten Raum – quasi ein überdimensionales Bankschließfach – in Ruhe bestücken und verplomben kann. Und das ab einem Wochenpreis von 23 Euro netto. „Auf Wunsch stellen wir den Container für die Selbstbeladung mit Spezialstützen vor die Haustür des Kunden“, erklärt Stefan Düren, „und holen ihn zur Einlagerung wieder ab.“