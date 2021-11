ROBINSON WellFit® : ROBINSON WellFit® jetzt auch in Rheinbach wieder geöffnet

Tage der offenen Tür vom 6. bis 8. November mit abwechslungsreichem Programm

Das Rheinbacher Team von ROBINSON WellFit ® hat eine Achterbahn der Gefühle erlebt. Nach der großen Freude über die Neueröffnung im Juni kam die Flut. „Wir hatten viel Herzblut in unser neues Studio gesteckt“, berichtet Stephanie Giesers. „Leider blieb davon nicht mehr viel übrig.“ Doch dank zahlreicher Helfer konnte das Studio zügig leergeräumt und wieder hergerichtet werden. „Wir sind so dankbar und glücklich, dass wir schon drei Monate nach der Flut wieder öffnen können“, sagt Julia Giesers.

Wie im ROBINSON WellFit ® Bonn basiert das individuelle Training auch am Rheinbacher Standort des Premium Fitness- und Lifestyleclubs auf einer fundierten Diagnostik und wird von Physiotherapeuten, studierten Trainern, Personaltrainern, Les-Mills-Instruktoren und vielen weiteren Spezialisten begleitet – damit das selbst gesetzte Ziel erreicht wird. Mitglieder im ROBINSON WellFit ® Bonn können übrigens auch in Rheinbach trainieren.

Am Sonntag ist wie immer Familientag – mit Hüpfburg, Kinderschminken und Kursen für Kids von Boxen über Functional Fit bis Zumba sowie Baseball mit den Bonner Capitals. Für die Großen gibt es erneut die Möglichkeit für einen Rückenscan sowie eine Gesundheits- und Laufanalyse. An beiden Tagen sind zudem regionale Aussteller zu Gast. Außerdem spart man bei einer Neumitgliedschaft die Anmeldegebühr und erhält ein cooles Fitness-T-Shirt – wie auch am Montag beim Open Gym. „Wir freuen uns, Rheinbach jetzt wieder gesund und fit machen zu können“, so Julia Giesers. sdm