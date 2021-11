Sabine Halstrick SCHMUCKDESIGN : Sabine Halstrick SCHMUCKDESIGN

Lässige Eleganz für das „Besondere Etwas“

Sie ist „die Neue“ bei den Paul-Kempern. Sabine Rohwedder entwirft seit 25 Jahren eigene Schmuckkollektionen, die sie jetzt nach vorheriger Terminabsprache in ihrem neuen Showroom auf Godesbergs Kreativmeile präsentiert. „Jede Kollektion hat ihre eigene Geschichte“, erklärt die Goldschmiedin, „wobei SCHNEEFLOCKE meine Lieblingskreation ist.“ Sie wurde zum Markenzeichen – als Ohrstecker, Armband, Collier und Manschettenknopf. Ausgesuchte Edelsteine und Brillanten, die mit farbigem Leder kombiniert zum lässigen Alltagsbegleiter werden. PORTOFINO steht für die Liebe zu der bezaubernden Küstenstadt und TRAUM SCHÖN für Individualität in ihrer edelsten Form. Bei der Kollektion YOU NAME IT kann man aus Buchstaben des Namens oder Initials sehr persönliche Schmuckstücke kreieren und mit BAMBINI seine Liebsten stets bei sich tragen. „Ich fertige auch individuellen Schmuck an“, so Rohwedder, die auf ihrer Homepage einen spannenden Blick in ihre Schatztruhe gewährt. sdm