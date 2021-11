Schaumburger Hof : Schaumburger Hof

Darum ist es am Rhein so schön: der Schaumburger Hof. Foto: Martina Sondermann

Ehrliche Küche – regional und frisch

An der Plittersdorfer Rheinpromenade vereint Godesbergs älteste Gaststätte traditionelle und moderne deutsche Küche, in der Klassiker auf überraschende Weise interpretiert werden. Zur gebratenen Entenbrust mit Honig-Koreandersauce serviert man gelbe Vanillemöhren und Süßkartoffelpüree. Das vegane „Himmel und Ääd“ mit roter Bete erhält eine Amaranthkruste und kommt ansonsten klassisch mit Schmorzwiebeln, Kartoffelpüree und Apfelmus daher. „Bei uns wird alles frisch zubereitet“, so Inhaber Karl-Heinz Burkat. Die Leber vom Simmentaler Rind ist ebenso beliebt wie der Rheinische Sauerbraten. „Das Fleisch stammt vom Händler unseres Vertrauens aus der Eifel.“ Passend zur Saison gibt es im Schaumburger Hof wieder Wildgerichte sowie Gänsebrust oder -keule und auf Anfrage auch ganze Gänse. Für Weihnachtsfeiern von 15 bis 50 Personen kann noch reserviert werden ebenso wie für das beliebte Weihnachtsmenü. Im Restaurant gilt die 2G-Regel, und das Hygienekonzept beinhaltet Luftreiniger in allen Räumen. sdm