Schneiders Obsthof : Schneiders Obsthof eröffnet die Erdbeersaison

Auch täglich frisch gestochener Spargel an den Verkaufsständen in der Region

Erdbeeren schmecken frisch gepflückt einfach am besten. Beim Anblick der roten Früchte an den Verkaufsständen von Schneiders Obsthof in der Region kann kaum einer widerstehen. „Wir bauen die Erdbeeren im Drachenfelser Ländchen selber an“, erklärt Friederike Schneider, „und auch weiteres Beerenobst.“