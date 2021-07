Schaumburger Hof : Schöne Aussichten für Genießer

Der Schaumburger Hof vereint historisches Ambiente mit innovativer deutscher Küche

Endlich kann man entlang der Rheinpromenade nicht mehr nur flanieren, sondern auch einkehren – und die lang ersehnte Geselligkeit und Kulinarik wieder in vollen Zügen genießen. Der Biergarten am Schaumburger Hof lädt mit seinem unvergleichlichen Flair geradewegs dazu ein, sich zur Mittagspause, zum gemütlichen Kaffee oder einem romantischen Abendessen unter den Lindenbäumen einen freien Platz zu suchen. Auch der kleine Hunger zwischendurch kann hier genussvoll gestillt werden. Rheinblick inklusive.

Neben der regelmäßig wechselnden Haupt- und Wochenkarte bietet das Traditionshaus am Plittersdorfer Rheinufer eine ausgesuchte Weinauswahl sowie leckere Kuchen an. „Unser Biergarten ist der schönste zwischen Koblenz und Köln“, ist Inhaber Karl-Heinz Burkat überzeugt. Der Meinung waren auch schon Friedrich Nietzsche und Alexander von Humboldt, die seinerzeit den Panoramablick auf Rhein und Siebengebirge in dem mehr als 250 Jahre alten Gasthaus genossen haben.