Müller Theisen : Schöne Ideen fürs Weihnachtsfest

Mit Gmundner Keramik bringt Annemarie Theisen frischen Wind auf die weihnachtliche Tafel. Foto: Martina Sondermann

Ab sofort „Christmas Shopping“ bei „Müller Theisen“ mit Mode, Floristik & Co.

Den November haben sich viele im Kalender rot angestrichen. Über die Grenzen Mehlems hinweg freuen sich Liebhaber hochwertiger Damenmode, erlesener Wohnaccessoires und adventlicher Floristik auf das „Christmas Shopping“ bei „Müller Theisen“. Anstelle des traditionell 4-tägigen Eventwochenendes wird das Weihnachtsangebot in diesem Jahr auf die gesamte Vorweihnachtszeit ausgedehnt. Ab sofort erstrahlen die beiden Geschäfte „Müller Theisen – Mode & Floristik“ bis Heiligabend in adventlicher Stimmung. „Wir möchten gerade jetzt in dieser besonderen Zeit unseren Kunden eine Freude bereiten“, lautet das Credo der Mehlemer Geschäftsfamilie. Denn schließlich kann man sich um Weihnachtsgeschenke und -karten momentan nicht früh genug kümmern.

So präsentieren Annemarie und Rudolf Theisen Damenmode von Giesswein und Dunque, Handtaschen von Bogner, Abro und BRIC’S sowie Schals und Mützen von Roeckl in den neuesten Modefarben. Neben Softclox und Pretty Ballerinas haben sie auch trendige Merino Runners sowie Hausschuhe von Giesswein im Sortiment – für Damen und Herren in den Größen 36 bis 48 sowie für Kinder in den Größen 24 bis 35. Schmuckstücke von Heide Heinzendorf bringen ebenso Farbe ins Spiel wie die Gmundner Keramik. „Wer möchte, kann auch gern telefonisch bestellen“, sagt Annemarie Theisen, „und wir liefern dann die Ware oder auch eine Auswahl nach Hause.“

Bei Sohn Markus und seiner Ehefrau Claudia im Floristikgeschäft nebenan gibt es zauberhafte Adventskränze – einer schöner als der andere. Genauso wie die weihnachtlichen Dekoideen aus Blumen, Pflanzen und funkelndem Christbaumschmuck ist jedes einzelne Unikat handgefertigt. „Natürlich ist das Shoppen in diesem Jahr aufgrund der Hygieneregeln und begrenzten Kundenanzahl nicht so entspannt wie sonst“, weiß Markus Theisen und empfiehlt, vorher anzurufen und das ein oder andere, wenn möglich, telefonisch abzusprechen. „Wir nehmen gerne Vorbestellungen entgegen“, so der Florist. sdm

Müller Theisen

Mainzer Straße 146

53179 Bonn-Mehlem

Tel. 02 28/34 93 68

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 9-13 Uhr, Mo., Di., Do.: 14.30-18.30 Uhr

Fr.: 9-18.30 Uhr, Sa.: 9-14 Uhr