Polster Aktuell : Sonderaktion bei Sofas und Sofahockern von Stressless®

Der Traum von einer Stressless®-Ledergarnitur kann bei Polster Aktuell an der B9 jetzt wahr werden. Foto: Polster Aktuell/Ekornes

Polster Aktuell bietet den ganzen Oktober über „Leder zu Stoffpreisen“

Wer gern die Füße hochlegt und schon seit Längerem von komfortablen Stressless®-Ledermöbeln träumt, der sollte nicht lange zögern und sich auf den Weg zu Polster Aktuell an der B9 machen. Denn in Bonns größter Stressless®-Ausstellung gibt es bis zum 31. Oktober 2020 bei Neubestellung von Sofas und Sofahochkern die Lederkategorien Batick, Cori und Paloma zum Stoffpreis (Stoffgruppe 5). „Das wird vielen Kunden die Entscheidung leichter machen“, ist sich Hausleiter Jens Meurer sicher.

Stressless® steht für höchsten Komfort und pure Entspannung. „Das Versprechen der skandinavischen Designer lautet, die bequemsten Möbel der Welt herzustellen“, so Meurer, „und das bestätigen Kunden beim Probesitzen immer wieder.“ Dabei wird höchster Wert auf die Auswahl und Verarbeitung aller Materialien gelegt. Beim persönlichen Lieblingsplatz reicht die Auswahl von klassischem und natürlichem bis zu urbanem und Familien-Komfort.

Inbegriffen sind clevere Funktionen wie das PlusTM- und Gleitsystem sowie Balance- und ErgoAdaptTM, die entspanntes Sitzen ebenso ermöglichen wie komfortables Liegen. Neu ist Stressless®-Power – eine motorisierte Funktion, die das Sitzmöbel per Knopfdruck in die perfekte Position fährt. sdm