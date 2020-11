Polster Aktuell : Stress kann man sich sparen

Polster Aktuell bietet im November attraktive Stressless®-Aktionen

In den letzten Monaten haben viele Menschen ein gemütliches Zuhause schätzen gelernt. Da kommt der Stressless®-Aktionsmonat bei Polster Aktuell wie gerufen. Warum also nicht das gesparte Urlaubsgeld in bezahlbaren Luxus investieren – und sich endlich die legendären Möbel aus Norwegen leisten? Bonns größte Stressless®-Ausstellung an der B9 lädt bis Ende November mit spannenden Aktionen zum Probesitzen ein.