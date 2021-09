Küpper : Tage der offenen Tür – mit innovativen Lösungen für Heizung und Bad

Küpper lädt am 9. und 10. Oktober am neuen Meckenheimer Standort ein

Das gab es in Deutschland bisher so noch nie. Die Josef Küpper Söhne GmbH ist mit ihrem hochmodernen Firmengebäude im Unternehmerpark Kottenforst in Meckenheim ein Vorreiter in Sachen Energiewende. „Wir haben das bundesweit erste auf Wasserstoffbasis energieautarke Gewerbegebäude realisiert“, sagt Peter Küpper. „Es versorgt sich mit Hilfe von selbst produziertem grünem Wasserstoff völlig autark mit Wärme, Kälte und Strom.“ Der Standort in Ippendorf wurde nach Meckenheim verlegt und deckt nun gemeinsam mit den Standorten Beuel und Bad Godesberg die gesamte Region ab.

Die Räumlichkeiten des Meckenheimer Bad- und Fliesenstudios mit neuester Heiztechnik zum Anfassen werden am 9. und 10. Oktober von 10 bis 16 Uhr für interessierte Besucher geöffnet – mit exklusiven Führungen durch das Gebäude samt Erläuterung der Wasserstofftechnik, den neuesten Produkten und Trends aus dem Badbereich sowie spannenden Einblicken in neue Energien. Apropos: Getreu dem Firmenmotto „mit neuer Energie in die Zukunft“ können auch Fachkräfte und solche, die es werden wollen, sich bei dieser Gelegenheit ein Bild ihres vielleicht künftig neuen Arbeitgebers machen. „Wir möchten die Tage der offenen Tür nutzen und uns als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb vorstellen“, erklärt Vera Küpper-Racke, der in ihrem Familienunternehmen langfristige Arbeitsverhältnisse und ein gutes Miteinander ebenso wichtig sind wie attraktive Vergütungen und ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm. „Damit nicht nur unsere Technik, sondern auch unser Team immer auf dem neuesten Stand ist.“

Egal, ob man nun sein Bad in eine Wellnessoase verwandeln oder seine Heizung erneuern lassen möchte – die Firma Küpper ist stets der richtige Ansprechpartner. Das Bäderteam verwirklicht barrierefreie sowie raffinierte Lösungen auch für kleine Räume und veranschaulicht die Planung in fotorealistischen 3D-Bildern. „Bei uns erhält der Kunde alles aus einer Hand“, sagt Vera Küpper-Racke, „und wir koordinieren alle Handwerker – vom Elektriker über den Fliesenleger bis zum Maler.“

Auch moderne Heizsysteme wie Holzpelletkessel, Wärmepumpe und Brennstoffzellentechnik sowie smarte Heizungssteuerungen gehören zum Portfolio des Unternehmens. „Wenn die vorhandene Heizungsanlage technisch veraltet ist und ineffizient arbeitet, lohnt es sich, über neue Techniken nachzudenken“, rät Peter Küpper. „Denn die Investition hat sich schnell amortisiert und bringt eine höhere Rendite als das Sparbuch. Wir informieren auch über die aktuellen Fördermöglichkeiten und nehmen unseren Kunden das komplette Antragsverfahren ab.“ Das alles und noch viel mehr erfahren Besucher am nächsten Wochenende bei den Tagen der offenen Tür am neuen Standort in Meckenheim. sdm

Josef Küpper Söhne GmbH

An der Allee 21

53340 Meckenheim

Tel. 0 22 25-99 83 3-50