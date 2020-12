Juwelier Schumann : Tradition und Leidenschaft für Uhren und Schmuck

Exklusive Stücke für Sie und Ihn bei Juwelier Schumann

Wer an Weihnachten eine hochwertige Uhr oder ein exklusives Schmuckstück verschenkt, der wird schon beim Auspacken und Entdecken der Schatulle strahlende Augen der Vorfreude ernten – und garantiert ein glückliches Lächeln beim Anblick des ausgesuchten Stücks. Damit es auch wirklich perfekt zum Lieblingsmenschen passt, sollte man sich bei der Auswahl fachmännisch beraten lassen. Seit fast 120 Jahren vereint das Juweliergeschäft im Herzen Bad Godesbergs faszinierende Uhrmacher- und Goldschmiedekunst und begrüßt in seinem elegantem Ambiente Kunden aller Altersklassen. „Wer zu uns kommt, liebt das Besondere“, sagt Inhaber Franz Knops, „und wir nehmen uns viel Zeit, damit das Präsent diese Wertschätzung auch übermittelt.“

Die Auslagen in den Schaufenstern des Godesberger Juweliers wirken in diesen Tagen wie ein Magnet auf Männer und Frauen. Soll es eine Kreation aus einer der renommierten Schmucklinien sein – oder ein handgefertigtes Unikat? Darf Omas Ring ein überraschendes Revival als modernes Schmuckstück erleben – oder soll Großvaters Uhr endlich repariert und wieder genutzt werden? All das und noch viel mehr bietet das freundliche Kompetenzteam von Juwelier Schumann.