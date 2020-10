MyStyle : Von Kopf bis Fuß auf Mode eingestellt

„My Style“ feiert 25. Geburtstag – mit Jubiläumsrabatt und Tombola

Die Boutique von Michaela Hisge ist nicht nur aufgrund ihrer Adresse seit 1995 in Sachen Damenmode das erste Haus am Platz. „Ich habe viele Stammkundinnen, die mich unterstützen“, berichtet die Inhaberin, „und dafür bin ich sehr dankbar.“ Hier im Herzen Godesbergs können Frauen jeden Alters sich in persönlicher Atmosphäre von der Modeexpertin und ihren Mitarbeiterinnen stilsicher beraten lassen. Ganz egal, was gerade ansteht – ob es der Business-Anzug, ein lässiges Outfit für die Freizeit oder das lange Abendkleid sein soll. Passender Schmuck, Tasche und Schuhe inklusive. Immer zu fairen Preisen. „Bei mir schauen alle Generationen vorbei“, so Michaela Hisge, „von jung bis jung geblieben.“