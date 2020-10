Treppenbau Kläser : Wunderschöne Treppen aus Holz

Blick in die Werkstatt des Meisterbetriebs Kläser in Wachtberg-Arzdorf. Foto: Treppenbau Kläser

Treppenbau Kläser ist der Experte für Neuanfertigungen und Sanierungen

Ob Massivholztreppen oder Sonderanfertigungen wie Raumspartreppen, Faltwerkstreppen – dank der mehr als 70-jährigen Erfahrung im Treppenbau können die Kunden eine kompetente Beratung und Planung in ihrem Sinne erwarten. Treppenbau Kläser fertigt nicht nur aufwendige Holztreppen von Hand, sodass jedes Stück ein Unikat ist, sondern auch Möbel jeder Art als Einzelanfertigung. „Wir sanieren und modernisieren alte Holztreppen auch unter den anspruchsvollen Aspekten des Denkmalschutzes“, betont Geschäftsführer Magnus Kläser. „Gerne stellen wir auch Massivholzmöbel nach den Wünschen unserer Kunden her und verrichten klassische Tischlerarbeiten wie die Fertigung von Haustüren, Parkett, Fenstern und Dielen aus Holz.“

Josef Kläser gründete die Firma 1947 am heutigen Standort in Wachtberg-Arzdorf. Seitdem hat sich das Unternehmen im Geiste der rund 170-jährigen Tradition der Arzdorfer und Fritzdorfer Treppenbauer auf die Anfertigung von Holztreppen spezialisiert. Der Betrieb wuchs schnell und wurde 1983 komplett umgebaut und erweitert. Der neue Leiter Ulrich Kläser konnte auch dank seiner Ausbildung zum Tischlermeister und technischen Betriebswirt die Produktpalette ausweiten und an die Bedürfnisse des Marktes anpassen. Seit der bestandenen Meisterprüfung 2018 führt Magnus Kläser das Unternehmen in dritter Generation. sdm