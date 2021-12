Küchenwelten Reimers : Zeit für die perfekte Wohlfühlküche

Neue Trends bei Küchenwelten Reimers – mit Rundum-Sorglos-Paket

Wir sollten uns endlich mal was Vernünftiges anschaffen!“, lautet der Vorsatz vieler Küchenbesitzer, die ihr gespartes Urlaubsgeld nachhaltig investieren möchten. Schließlich spielt sich ein wesentlicher Teil des Familienlebens in diesem Raum ab. „Der Trend 2022 sind Küchen, die komplett schwarz oder durch Akzente unterbrochen sind“, berichtet Elke Reimers. Darunter Kombinationen mit Weiß und Betongrau. „Die Tendenz geht zu gedeckten, dezenten Farben.“

Dunstabzugshauben sind mittlerweile echte Hingucker – wie das elegante Modell in der Showküche am Eingang. Was auf den ersten Blick wie eine Designerleuchte wirkt, öffnet sich magisch, um dann wie ein Raumschiff über dem Kochfeld zu schweben. Im Trend liegen auch Downdraft-Dunstabzüge, die in der Arbeitsplatte oder im Kochfeld integriert sind. „Bei allen Geräten ist eine hohe Energieeffizienz gefragt“, so Mike Reimers.