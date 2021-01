Kampagne : Aktion für heimische Geschäfte

Klares Statement am Rathaus in Beuel. Foto: Sascha Stienen

Mit der Kampagne „Bleib stark – kauf vor Ort“ unterstützen die Gewerbe-, City- und Stadtmarketingvereine in Beuel, Bad Godesberg und Bonn den stationären Einzelhandel. Lokale Online-Shops, Abholung und Lieferung

Die Gewerbe-, City und Stadtmarketingvereine von Beuel, Bad Godesberg und Bonn machen sich für den lokalen Handel stark – gerade jetzt, in der harten Phase des zweiten Lockdowns. „Bleib stark – kauf vor Ort!“ lautet das Motto für alle Bonner.

In den vergangenen Monaten hatte der Einzelhandel schwer zu kämpfen, von der Gastronomie ganz schweigen. Mit der Aktion möchte der Handel erneut und verstärkt darauf aufmerksam machen, nicht nur online zu kaufen, sondern die Geschäfte vor Ort zu unterstützen: Jeder Euro wird gebraucht, um die Städte, den Handel und die Gastronomie zu erhalten. Und somit ist der Slogan „Bleib stark – kauf vor Ort“ aktueller denn je.

Die Gewerbevereine haben dazu passend eine Bekennerkampagne entwickelt und sich prominente Bonner zur Unterstützung geholt: In ganz Bonn erscheinen Werbeschaltungen in einer eigenen Bildsprache, zu Beginn waren es etwa die Gesichter von Margie Kinsky und Bill Mockridge mit dem Slogan „Keine Frage – oder? Bleib stark – kauf vor Ort“. Weitere Bonner prominente Gesichter folgten, in den sozialen Medien wie Facebook läuft die Kampagne mit vielen Bonner Gesichtern aus sämtlichen Bereichen des Lebens überaus erfolgreich. Die Bonner Wirtschaftsförderung unterstützt – neben vielen anderen Sponsoren – die Kampagne finanziell.