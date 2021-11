Studio50 : Gesunder Geist in einem gesunden Körper

Studio50 hilft Menschen ab 50 beim zielgerichteten Fitnesstraining – jetzt auch mit „Mind Diät“

Die alten Römer wussten es, und an der Weisheit hat sich seither nichts geändert: Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Je älter man wird, desto wichtiger sind sowohl das mentale als auch das körperliche Training. Für beide Bereiche bietet das Studio50 im Beueler Brückenforum haargenau die richtige Strategie. Längst ist das schicke Studio an der Kennedybrücke ein wichtiger Anlaufpunkt für alle „Best-Ager“, die ihre Muskulatur stärken, ihren Kreislauf in Schwung halten und ihre Faszien auf Vordermann bringen wollen.