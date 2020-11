Schafgabe : Menschen richtig glücklich machen

„Ich liebe mein Metier und was man damit machen kann“, sagt Schafgabe-Inhaberin Regina Heinen. Man merkt ihr und dem Geschäft die Liebe zur Wolle an. Foto: Jörg Wild

Die Schafgabe ist ein Paradies für Wolle-Fans

„Die Zeit, in der sich viele Menschen wieder mehr mit sich selbst beschäftigen mussten, hat natürlich auch dazu geführt, dass Stricken und Häkeln wieder richtig in Mode kommen“, erklärt Regina Heinen. Während des Lockdowns haben viele ihrer Stammkundinnen und auch etliche Neukundinnen via Telefon und Mail ihren Rat gesucht und sich auf diesem Weg Tipps für kniffelige Projekte geben lassen. Die Garne dazu hat die tüchtige Geschäftsfrau per Post geschickt oder direkt ausgeliefert.