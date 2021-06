Bücher Bartz : Richtig gerne wieder richtig da

Bücher Bartz freut sich, dass Kundenkontakte wieder wie gewohnt möglich sind

Es ist so schön, dass wir wieder ganz normalen Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden haben können“, freut sich Anika Löffler von Bücher Bartz in Beuel. Die Buchhändlerin spricht dabei nicht nur ihrem ganzen Team aus dem Herzen sondern sicher auch den Kunden, die endlich wieder in den Regalen und auf den Lesetipp-Tischen nach Herzen stöbern können.

Jetzt können sich die Kunden vor Ort wieder ein Bild machen, was sich auf dem Literaturmarkt tut und sich für ihre Sommerferien und die sonnigen Tage auf dem Balkon mit guten Schmökern eindecken. Dafür hat das Bartz-Team neben den gewohnten Empfehlungen neue Tische und Regale mit Regional-Literatur aufgebaut. Wanderführer, Ausflugstipps und Infos beispielsweise zum Urlaub mit dem Wohnmobil in NRW gehören dazu. „Urlaub in Deutschland ist in diesem Jahr ein wichtiges Thema“, sagt die Buchhändlerin.