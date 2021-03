60 Jahre KOLL Steine : Schöne Steine für Terrasse, Einfahrt und Garten

Das Beueler Familienunternehmen KOLL wird 60 Jahre alt. Wer hätte das damals gedacht?

Das Unternehmen wuchs und Sohn Klaus Koll, die zweite Generation, übernahm 1975 die Geschäfte. Im Jahr 2005 trat sein Sohn Helge Koll als dritte Generation in die Geschäftsführung ein. Der Anlass des Wechsels war allerdings ein trauriger: Klaus Koll erkrankte schwer und verstarb bereits im Jahr 2008. Mit Ideenreichtum, attraktiven Produkten und leidenschaftlich engagierten Mitarbeitern hat sich KOLL Steine seitdem in der Metropolregion Rheinland zu einem der führenden Hersteller seiner Branche entwickelt.

KOLL Steine ist dabei stolz auf das einzigartige Service- und Vertriebskonzept: „Stein erleben – so wie Sie es sich wünschen – OUTDOOR, INDOOR oder VIRTUELL und das an 7 Tagen die Woche!

Bei Sonnenschein OUTDOOR in den IDEENGÄRTEN Bonn, Langenfeld und Alsdorf/Aachen auf Entdeckungstour gehen. Bei regnerischem Wetter INDOOR in Deutschlands größtem SHOWROOM in Langenfeld Inspiration zum neuen Terrassentraum erfahren. VIRTUELL mit der kostenlosen Webapp STEINVISION einfach am Tablet oder PC einen realistischen Eindruck der KOLL-Produkte auf der eigenen Terrasse oder Einfahrt erleben.