Polsterei Schreiber Raumausstattung : Handwerklich beste Qualität, Kompetenz und Service

Die Sitzfläche dieses alten Prunkmöbelstücks wird in der Werkstatt der Polsterei Schreiber komplett von Hand erneuert. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Polsterei Schreiber Raumausstattung in Bonn-Duisdorf

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das ganze Spektrum des Raumausstatter-Handwerks bietet die Polsterei Schreiber: Polsterei, Dekorationen, Sonnen-, Sicht-, Insekten- oder Pollenschutz und Textile Bodenbeläge. In dem alteingesessenen Meisterbetrieb werden Qualität und Kompetenz in Beratung und Ausführung sowie kundenfreundlicher Service in jedem Segment groß geschrieben.

Gerade im Frühjahr und Sommer sind Sonnen-, Insekten- und Pollenschutz immer wichtiger. Und das nicht zuletzt in Zeiten der Corona-Pandemie und vermehrter Arbeit im Homeoffice an PC- oder Laptop. „Oft fällt dann erst die Blendwirkung von Sonnenstrahlen auf dem Bildschirm auf“, hat Bernd Schreiber von seinen Kunden erfahren. Deshalb rät er, rechtzeitig an den Sonnenschutz zu denken. „Jetzt liegen die Lieferzeiten noch bei rund zwei Wochen. Im Sommer könnten es schnell wieder vier Wochen werden“, sagt der Raumausstattermeister.

Gleichzeitig weist er auf die besonders im Frühjahr beginnenden Probleme für Allergiker hin, die von Pollen ebenso geplagt werden wie von lästigen Insektenstichen. „Durch einfache Maßnahmen können Insekten und Pollen draußen gehalten werden“, sagt Raumausstattermeister Schreiber. Das spezielle Gewebe wird in einen Spannrahmen gezogen, der wiederum von außen vor Fenster oder Terrassentüren eingesetzt wird. „Es sind immer Maßanfertigungen, denn die Spannrahmen müssen millimetergenau in die Fenster- oder Terrassentürrahmen eingepasst werden“, erklärt er. Deshalb ist ein Besuch der Fachleute vor Ort unerlässlich. Das gleiche gilt natürlich für den maßgeschneiderten Sonnenschutz wie Plissees, Rollos, Lamellenanlagen, Jalousien und Markisen.

Bei allem gilt natürlich: Die Einhaltung der wichtigen Corona-Schutzmaßnahmen ist oberstes Gebot. Sei es beim Besuch bei den Kunden vor Ort oder beim Besuch von Kunden in den Geschäftsräumen. In jedem Fall gilt: Tragen von Mund-Nasen-Schutz, hygienische Händedesinfektion und Einhalten von Abständen. Für den Kundenbesuch in den Geschäftsräumen gilt darüber hinaus: Zutritt nach Klingeln am Eingang und Gespräch zwischen Kunden und Mitarbeitern mit dem zusätzlichen Schutz eines transparenten Spuckschutzes aus Plexiglas.

In der hauseigenen Polsterei fertigen die qualifizierten und versierten Fachleute neue Polstermöbel nach Kundenwunsch in handwerklicher Qualität und arbeiten Alltagsmöbel, Lieblingsstücke oder antike Möbel auf. „Bei antiken Stücken übernehmen wir selbst die Polsterarbeiten. Die Aufarbeitung der Holzteile übergeben wir dann an einen fachlichen versierten Kooperationspartner“, erklärt Raumausstatter-Meister Schreiber. „Nicht nur bei antiken Möbeln lohnt sich der Neubezug, sondern immer, wenn man ein gutes Möbelstück hat. Denn dann stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Bestes Beispiel: ein antikes Prunkmöbelstück mit hoher geschnitzter Holzlehne, dessen Sitzfläche die Fachleute in der Werkstatt von Hand komplett mit neuen Federn schnüren, in klassischer Facon mit Naturfaser aufpolstern und abschließend mit Leder beziehen. sax

Polsterei Schreiber

Unsere Partner









zurück

weiter

Raumausstattung GbR

Schmittstr. 2a

Bonn-Duisdorf