Physiotherapie Borgmeier : Gesundheit durch Bewegung

Florian Borgmeier erweitert seine Physiotherapiepraxis mit dem bewährten Team

Die physiotherapeutische Praxis von Florian Borgmeier wird Anfang 2022 kräftig erweitert: Zusätzlich zu den schicken Praxisräumen in der Weberstraße 83 zieht ein neuer Bereich auf die andere Straßenseite: Direkt über dem Rewe-Markt wird Borgmeier einen technologisch-modernen Sportbereich zur Kräftigung, Mobilisierung und Dehnung eröffnen.

Vor anderthalb Jahren hat Borgmeier die seit über 25 Jahren bestehende Praxis übernommen. Während das etablierte Behandlungskonzept wie gewohnt weiter läuft, will er die Praxis mit seinem 22-köpfigen Team weiterentwickeln. „Es war schon immer mein Traum, eine medizinische Trainingsfläche zu etablieren“, erklärt der 33-Jährige.

Als Physio-Experte hat Borgmeier ein Konzept aufgebaut, das Menschen sowohl rehabilitativ als auch präventiv begleitet: Neuste Scan-Technologien ermitteln initial die biometrischen Daten der Person in nur wenigen Sekunden und speichern sie auf einem personalisierten Transponder. Die voll digitalisierten Trainingsgeräte des Herstellers Milon stellen sich im Training dann automatisch auf die Körpermaße der Person ein. Ein integrierter Monitor gibt ständiges Live-Feedback und bestimmt die optimale Bewegungsgeschwindigkeit. So können sich die Therapeuten auf die korrekte Übungsausführung fokussieren.

Die Bekämpfung typischer Volkskrankheiten wie Rückenschmerzen oder Übergewicht liegt dem Praxisinhaber sichtlich am Herzen. Auf den dann insgesamt 450 qm Praxisfläche wird sich „zeitgemäße Physiotherapie spiegeln“, wie Borgmeier das nennt.

Borgmeier zählt zu der neuen Generation von Physiotherapeuten, die ganzheitlich handeln und auch die medizinische Prophylaxe im Blick haben. Der gebürtige Hesse ist im Rheinland aufgewachsen, hat in Bonn Abitur gemacht und in Idstein Physiotherapie und in Köln und Wien Osteopathie studiert.