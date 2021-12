KRAFT Immobilien informiert: : Größer denken beim Eigenheim – das Mehrgenerationenhaus

Ein Gastbeitrag von Helmut Schlotawa, Geschäftsführer von KRAFT Immobilien

Sich als Familie oder Freundeskreis für den Kauf eines Mehrgenerationenhauses zu entscheiden, ist im Grunde eine naheliegende Idee. Es geht also um eine Immobilie, die größer ist als das klassische Einfamilienhaus und sowohl Gemeinschaftsflächen als auch Rückzugsräume für alle Generationen oder „Parteien“ bietet. Viele Gründe sprechen dafür. Im Idealfall bringt so ein Mehrgenerationenprojekt für alle Beteiligten ein glücklicheres und erfüllteres Leben mit sich.

Die Generation der Groß­eltern profitiert davon, stark in das Familienleben involviert zu sein. So sind Senioren nicht einsam und können stattdessen die berufstätigen Eltern entlasten, Kinder betreuen und viele Dinge im Haushalt erledigen.

Aber man will auch das liebgewordene Umfeld nicht verlassen – man schätzt seine Nachbarn und die gewohnt kurzen Wege zum Lebensmittelhändler, Bäcker, Hausarzt oder Apotheke. Das ist speziell für uns „Südstadtbewohner“ ein Problem – denn wer will schon von hier wegziehen? Auch ich, als Ihr Nachbar, sage immer: „Ich verlasse mein Haus nur mit den Füßen voran!“. Nun habe ich den Vorteil, dass mein Haus bereits aus drei Wohnebenen besteht. Aber auch viele andere Häuser in der Südstadt könnte man in zwei bis drei Wohneinheiten aufteilen und selbst auf einer Ebene – bevorzugt im Erdgeschoss – wohnen bleiben.