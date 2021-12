Krüger Optik : Meisterhafte Brillen

Bestes Sehen und Aussehen mit Brillen oder Kontaktlinsen von Krüger Optik

Fachkompetenz, innovative Technik, Qualität und Vielfalt des attraktiven Angebots sowie perfekter Sehkomfort und fundierte persönliche Beratung – das sind die Säulen, auf die sich die Kunden von Krüger Optik seit mehr als zwei Jahrzehnten verlassen können. Und das natürlich an allen drei Standorten. Das Augenoptik-Fachgeschäft in Meckenheim-Merl hat Ralph Krüger bereits 1999 eröffnet. Im Jahr 2010 folgten durch Übernahme die beiden Fachgeschäfte in der Rochusstraße in Bonn-Duisdorf sowie in der Hauptstraße in der Meckenheimer Altstadt.

Augenoptikermeister Ralph Krüger und Geschäftsführerin Anahid Krüger legen in allen Niederlassungen besonderen Wert auf die helle, freundliche Atmosphäre – sowohl in der Gestaltung des Ladengeschäftes als auch in der individuellen persönlichen Beratung der Kunden.

„Brillen machen Mode. Und sie sind für viele ständige Begleiter“, weiß das Ehepaar. Konsequent halten sie Brillen für die verschiedenen Wünsche und Anforderungen bereit. Sei es die modische oder die zeitlose Brille für Damen, Herren und Kinder, die auch optisch ein Hingucker ist. Oder die Brille für Sport und Freizeit oder für Beruf und Arbeitsplatz, die Funktionales mit ansprechendem Design verbindet. Die Kollektion umfasst viele bekannte Marken wie Flair, Tamaris, Jaguar oder Bruno Banani sowie Sonnenbrillen von RayBan. So findet jede und jeder sein typgerechtes Modell, das sorgfältig individuell angepasst wird.

Alternative zur Brille sind Kontaktlinsen. Ihr Vorteil ist das freie Blickfeld. Deshalb eignen sie sich besonders für den Sport. Kontaktlinsen können für jede Fehlsichtigkeit hergestellt und angepasst werden. Sie stehen in einer großen Bandbreite zur Verfügung: als Tages- und Monatslinsen, als farbige oder als formstabile multifokale Kontaktlinsen.

Sowohl bei Brillen als auch bei Kontaktlinsen kommt es für den perfekten Sehkomfort auf die exzellente Messgenauigkeit an. Konsequent legen die Fachleute bei Krüger Optik besonderen Wert auf die exakte Sehstärkebestimmung und Zentrierung unter Verwendung modernster Computer gestützter Technik. Sehtests werden einschließlich Sondermessungen wie Prisma oder Tag-Nacht-Sehen durchgeführt.

Bei den Gläsern gehen Ralph und Anahid Krüger keine Kompromisse ein und setzen daher seit vielen Jahren als Zeiss-Partner auf die Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Hersteller bester Qualitätsgläser. Mit den neuesten Technologien von Zeiss-Gläsern werden Brillen und Kontaktlinsen für alle Formen von Fehlsichtigkeit und für alle Anforderungen in Alltag, Beruf oder Freizeit die perfekten Begleiter. Ob mit Einstärken-, Gleitsicht- oder Bildschirmgläser oder speziellen Gläsern für besseres Sehen bei Nacht (Drive Save) oder spezielle Schießbrillen für das Schießsport-Hobby. Sorgfältige Herstellung in der hauseigenen Werkstatt, Service, Reparaturen im Schadenfall oder Pflegemittel runden das Angebot ab. Spezieller Service in beiden Filialen in Meckenheim: biometrische Fotos sofort zum Mitnehmen.

In der Filiale in Meckenheim-Merl bedienen Sie Optikermeister Ralph Krüger und Geschäftsführerin Anahid Krüger; in der Filiale in Meckenheim-Altstadt die Augenoptiker Thomas Blank und Hussein Mustafa; in der Filiale in Bonn-Duisdorf die Augenoptikermeisterin Engela Dümmler und die Augenoptikerinnen Stefanie Goss und Nicole Dahm. sax

