Elektrotechnik Wolf : Auch die Wallbox fürs E-Auto wird installiert

Elektrotechnik Wolf – die Adresse für alles rund um Energie und Sicherheit

E wie Elektrotechnik Wolf und E wie Elektromobilität. Auch bei dem Bad Honnefer Unternehmen ist die E-Mobilität längst angekommen. So stellt Stefan Wolf in seiner Firma nicht nur nach und nach auf E-Autos um, sondern er installiert bei Kunden auch sachgerecht die eigene Ladestation für den elektrischen Flitzer, berät zuvor, welches die beste Wallbox im speziellen Fall ist. Durch die eigene „Zapfstelle“ wird die Ladezeit enorm verringert. Auch die Kombination mit einer eigenen Photovoltaikanlage ist möglich. Wolf: „Wer sich gleichzeitig die eigene Solaranlage errichten lässt, kann sein Elektroauto kostenfrei und umweltfreundlich laden.“

Die E-Mobilität, ein Thema, das bei Gründung des Unternehmens durch den Honnefer Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik vor 28 Jahren noch nicht angesagt war. Aber von Anfang an gehört der Einbau von Sicherungsvorkehrungen zum Tätigkeitsfeld der Firma Wolf. Um das Haus vor Einbrüchen zu schützen, plädiert Stefan Wolf für Alarmschutzanlagen. Beratung steht auch dabei an erster Stelle. Zunächst erkundet er die örtlichen Gegebenheiten, um individuelle Lösungen anbieten zu können. Eine Funkalarmanlage ist einfach zu montieren und mit wenigen Bohrlöchern nahezu staubfrei zu installieren. Über eine Scharfschalteinrichtung auf Funkbasis wird der Alarm in Gang gesetzt, sobald sich ein Fremder im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders aufhält. Eine weitere Möglichkeit ist die Absicherung mit Magnetkontakten und Glasbruchmeldern. Sie empfehlen sich, wenn Haustiere da sind.