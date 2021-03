Baumservice Stockhausen : Baumarbeiten auch in der „grünen Jahreszeit“

Baumservice Stockhausen berät in Sachen Baumpflege und -fällung

Insbesondere in dicht bebauten Gebieten ist die Baumfällung mit Gefahren verbunden. Jörg Stockhausen: „Wenn nötig, sichern wir vor Beginn aller Arbeiten an den Bäumen die entsprechende Gefahrenstelle, in Bezug auf die Verkehrsleitung für PKW und Fußgänger, ab. Anschließend fällen oder pflegen wir auch auf engstem Raum schwer zugängliche Bäume mittels Seilklettertechnik.“

Und übrigens, auch in der „grünen Jahreszeit“ sind Arbeiten an den Bäumen erlaubt. Jörg Stockhausen: „Zwischen dem 1. März und dem 30. September dürfen selbstverständlich Bäume gepflegt oder gefällt werden, allerdings muss auf nistende Vögel Rücksicht genommen werden, das heißt, es muss darauf geachtet werden, dass ein Baum als brutfrei dokumentiert wird. Baumpflegearbeiten sollten möglichst in der Vegetationsperiode vorgenommen werden. In dieser Zeit kann der Baum direkt auf die Schnitte reagieren und beginnt sofort, die Wunde zu verschließen.“ oro