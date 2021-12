Weihnachtsbaumhof Stockhausen : Der Traumbaum fürs Fest frisch geschlagen

Auf dem Weihnachtsbaumhof Stockhausen in Aegidienberg wachsen 40 000 Bäume

Auf dem Weihnachtsbaumhof Stockhausen geht es in den Endspurt. Bis einschließlich Heiligabend um 12 Uhr gibt es hier frischgeschlagene Tannenbäume in allen gängigen Größen. Auf dem Hof steht eine prächtige Auswahl bereit. Aber der Kauf eines Weihnachtsbaums kann auch sehr romantisch sein. Auch an diesem vierten Adventswochenende (18. und 19. Dezember) wird wieder ein Adventslagerfeuer brennen.

„Leider müssen wir wegen Corona auch in diesem Jahr auf Glühwein, Kinderpunsch und Stockbrot am Feuer verzichten“, bedauern Klaus und Claudia Stockhausen. Geselligkeit ist also auch 2021 nicht möglich. Aber ein Spaziergang durch den Weihnachtsbaumwald mit der ganzen Familie und die Auswahl eines Baums an Ort und Stelle kann gerade für Kinder ein unvergessliches Erlebnis sein, zumal dann, wenn der Papa den Wunschbaum mit der Handsäge, die von den Stockhausens zur Verfügung gestellt wird, ernten darf.