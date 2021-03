Hutmoden Mertesacker : Gut behütet

Hannelore Mertesacker: Hutmoden seit 50 Jahren – Kopfputz auch für Kaiserin Farah Pahlavi

Ob warme Mütze, Panamahut als Sonnenschutz, edler Borsalino wie ihn Humphrey Bogart im Filmklassiker „Casablanca“ trug, Melone oder raffinierter Kopfputz für Rennbahn, Hochzeit oder Ball – seit 50 Jahren behütet Hannelore Mertesacker ihre Kunden im eigenen Geschäft. 1971 hatte sie als sehr junge Frau einen Laden in ihrer Heimatstadt Linz eröffnet, seit 1979 ist ihr Geschäft „Hutmoden Mertesacker“ eine beliebte Adresse in der Bad Honnefer Innenstadt. Ihre Hutkreationen, die in der kleinen Werkstatt hinter dem Laden entstehen, schmückten schon so manche Trägerin, sogar gekrönte Häupter.