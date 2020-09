Die Einkaufsstadt : „Heimatshoppen“ in Bad Honnef

Einzelhändler und Unternehmen bieten ihren Kunden gewohnt gute Qualität und persönlichen Service

Die ersten Lebkuchen liegen bereits seit Wochen in den Geschäften. Und wer nicht erst in letzter Minute die Weihnachtsgeschenke für seine Lieben besorgen möchte, kann sich ganz entspannt in den Läden vor der eigenen Haustür auf Einkaufstour begeben. Heimatshoppen, das ist in diesen Zeiten zum Schlagwort geworden und auch wichtiger denn je. Die Bad Honnefer Geschäfte sind nach der wochenlangen Schließung im Frühjahr mit Hygienekonzepten durchgestartet, bieten ihren Kunden in gewohnt guter Qualität ihre Waren – vom neuen Kleid über den Anzug bis zum Schmuckstück.