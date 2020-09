Sehenswürdigkeit : Im „Hotel Little Britain“

Im „Hotel Little Britain“

Hunderte kamen zum Tag der offenen Tür nach Vettelschoß bei Linz

Wenngleich die bekanntlich gastfreundliche Familie Blackburn auf einen großen Besucherandrang mit Kaffee, Kuchen und köstlichen Snacks bestens vorbereitet war, zeigten sich alle vollkommen überwältigt, als in der Zeit von 11 bis 17 Uhr hunderte Besucher nach Vettelschoß in die Bahnhofstraße gekommen waren, um das ebenso originelle wie spektakuläre „Hotel Little Britain“ anlässlich des Tages der offenen Tür zu besichtigen.