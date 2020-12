Interview Lucas Birnhäupl : Komfort-Paket Heizung pünktlich zum Fest

Bad Honnef AG erleichtert den Online-Zugang zu ihren Produkten – selbstverständlich auch weiterhin Beratung vor Ort

Die Bad Honnef AG als kommunales Versorgungsunternehmen mit eigenem Netzbetrieb hat eine lange Tradition. Bereits 1889 erbauten die Stadtwerke, die 1948 mit der städtischen Kurverwaltung zur Bad Honnef AG verschmolzen, ein Wasserwerk und 1901 ein erstes Gaswerk. Seither hat sich in der Technik viel getan. Aber auch der Vertrieb orientiert sich an neuen Möglichkeiten. Und: Jetzt pünktlich zu Weihnachten kann der Kunde ein neues „Paket“ von der Bad Honnef AG auspacken. Ein Gespräch mit Lucas Birnhäupl, dem Leiter Marketing und Unternehmensentwicklung bei der Bad Honnef AG.

Früher erhielt der Honnefer Strom und Gas von der Bad Honnef AG. Punkt. Längst bieten auch andere Wettbewerber Ihre Produkte an. Wie sind Sie noch schneller am Kunden?

Lucas Birnhäupl: Die Digitalisierung des Vertriebs ist ein Zauberwort. Unsere Strom- und Gas-Produkte vertreiben wir bereits seit einigen Jahren erfolgreich online beziehungsweise über den digitalen Vertriebsweg in unserer Region, insbesondere außerhalb unseres Netzgebietes, zum Beispiel in Königswinter, in der Verbandsgemeinde Asbach, in der VG Flamersfeld und in der VG Linz. Für den Kunden hat das den Vorteil, dass er „live“, rund um die Uhr, unmittelbare verschiedene Produkte für seine Energielieferung erhält und abschließen kann. Das geht ganz einfach – mit der Eingabe der Verbrauchswerte und der Postleitzahl. Das kann jeder Kunde leicht probieren unter www.bhag.de/de/Menue/Strom-Gas/