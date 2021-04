Dr. Dr. Stein Tveten aesthetic clinic und cosmetic studio : Live-Webinare in Sachen Schönheit vom heimischen Sofa aus verfolgen

Dr. Dr. Stein Tveten verbindet chirurgische und nicht-chirurgische Behandlungsmethoden sowie kosmetische Behandlungen für ein optimales Ergebnis. Foto: aestetic clinic

Dr. Dr. Stein Tveten aesthetic clinic und cosmetic studio – für eine schönere Haut und gesundes Aussehen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Frühjahr – das ist die Zeit der intensiven Pflege. Die winterstrapazierte Haut lechzt nach einem zusätzlichen Kick und möchte außerdem auf den Sommer vorbereitet werden, wenn intensive Sonnenstrahlen ihr wieder zusetzen. Im Steinsbüscherhof, wo unter einem Dach die Dr. Dr. Stein Tveten aesthetic clinic und das Dr. Dr. Stein Tveten cosmetic studio untergebracht sind, findet sich für jedes Schönheitsproblem eine Lösung. Hier wird mit Ethik, Augenmaß und Verantwortungsgefühl beraten und behandelt.

Dr. Dr. Stein Tveten entwickelte 1999 das Konzept der aesthetic clinic, das in seinen Kliniken in Bad Honnef, Kempten und Oslo kontinuierlich weiterentwickelt wird. Dabei werden chirurgische und nicht-chirurgische Behandlungsmethoden sowie kosmetische Behandlungen verbunden für ein optimales Ergebnis. Pflege auf höchstem Niveau und gleichzeitig die Möglichkeit, Veränderungen vorzunehmen, die schon immer gestört haben – ob eine Nasen- oder Brustkorrektur, Schlupflider, Falten oder einige Pfunde zu viel. Dabei kommt es Dr. Dr. Tveten, der inzwischen mehr als 10 000 Operationen durchgeführt hat, stets darauf an, die ganz eigene Ausstrahlung der Patienten ästhetisch korrigierend zu unterstreichen – entsprechend seinem Credo: „Beauty goes natural!“

In Zeiten von Corona gibt es statt der Vortragsabende im Steinsbüscherhof nun regelmäßige Live-Webinare. Am Bildschirm, auf dem Tablet oder Smartphone können Interessenten zu Hause ganz entspannt verfolgen, wie Dr. Dr. Stein Tveten bei Problemen vorgeht – ob beim Hals- und Facelift, bei der Augenlidkorrektur, bei der Fettabsaugung. Auch in den nächsten Monaten finden diese Online-Seminare für Sie & Ihn statt – sofort nach der Anmeldung am PC, können Interessenten die jeweils 30-minütigen Sendungen verfolgen.

Wer sich über seine Unzulänglichkeiten ärgert und doch immer wieder den Besuch beim Spezialisten scheut, kann sich mit dieser Variante auf bequeme Weise vom heimischen Sofa aus informieren. Völlig unverbindlich. Stein Tvetens Erfahrung: „Bis zum letzten Schritt eine operative Behandlung durchzuführen dauert es oft sehr lange. Ist dieser jedoch getan und die Unterschiede zum vorherigen Erscheinungsbild sind sichtbar, bereuen viele Patienten, sich nicht schon viel früher für eine Schönheits-OP entschieden zu haben.“ Die nächsten Info-Abende im weltweiten Netz finden am 29. April, 20. Mai und 10. Juni (Augenlidkorrektur), am 6. Mai, 27. Mai und 17. Juni (Fettabsaugung) sowie am 13. Mai und am 3. Juni (Hals- und Facelift) statt.

Dr. Dr. Tveten betont: „Weil Schönheitsoperationen Vertrauenssache sind, sollten Sie sich gut informieren!“ Um Kosmetikprodukte und -behandlungen in der aesthetic-clinic speziell für die Damen geht es bei der Ladies-Night am 20. Mai. Hier können sich die Teilnehmerinnen über die Produkte und Behandlungsmöglichkeiten informieren – von der Classic Cosmetic bis hin zum Gold Touch. Und ebenfalls online oder auch telefonisch können die exklusiven Schönheitsprodukte von Dr. Dr. Stein Tveten bestellt werden. Immer unter der Prämisse „Natürlich schöner!“ oro

Dr. Dr. Stein Tveten aesthetic

Unsere Partner









zurück

weiter

clinic und Dr. Dr. Stein Tveten

cosmetic studio

Steinsbüscherhof 2

Bad Honnef

Tel. 02224/98 98 740