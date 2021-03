Elektroinstallationen Fuchs : Pfarrkirche ins Licht gesetzt

Guido Fuchs beim Installieren der Beleuchtungsstrahler hoch oben in der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist. Foto: Peter Fuchs

Elektroinstallationen Fuchs begeht 50. Firmenjubiläum

In diesen nahezu 50 Jahren, in denen Peter Fuchs auch zahlreiche Lehrlinge ausbildete, hat sich auf dem Sektor viel getan. „Die Ausführung der Elektroarbeiten ist heute moderner und vielseitiger geworden“, sagt Meister Fuchs. Die Beleuchtung machte den Wandel über die Halogen- zur jetzigen LED-Technik durch, anspruchsvolle Funkinstallationen gehören heute zum Arbeitsalltag. Viele Kunden sind Stammkunden, die den prompten und fachmännischen Service des Unternehmens schätzen und ihre Elektrotechnik im Laufe der Zeit stets auf den neuesten Stand bringen lassen.

Geradezu ein Vorzeigemodell für den Einsatz modernster Technik ist die jahrhundertealte Pfarrkirche Sankt Johann Baptist. „Es war ein Highlight für unsere Firma, anlässlich der Renovierung der Kirche die Installation der kompletten Elektroanlage vornehmen zu dürfen“, so Peter Fuchs. Eine lange Planungsphase ging voraus, dann erfolgte die Ausführung in verschiedenen Abschnitten. Mehrere tausend Meter verschiedene Leitungen mussten durch Metallkabelkanäle gezogen werden, teils in schwindelnder Höhe.