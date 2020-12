Weihnachtsbaumhof Stockhausen : Romantisches Lagerfeuer an den Hütten

Auf dem Weihnachtsbaumhof Stockhausen wachsen 40 000 Tannenbäume

Bereits 1419 sollen Bäcker aus Freiburg einen Weihnachtsbaum mit Lebkuchen, Äpfeln und Nüssen behängt haben. Später eroberte der verzierte Christbaum so langsam die Wohnstuben. Zunächst die der wohlhabenden Bürger und hohen Beamten, denn Tannenbäume waren damals in Mitteleuropa noch knapp und kostspielig.

Noch heute gehört ein solch hübsch geschmückter Baum zum besinnlichen Weihnachtsfest. In der Region soll er möglichst gewachsen sein – so wie auf dem Weihnachtsbaumhof der Familie Stockhausen in Aegidienberg-Hövel. Direkt vor ihrer Tür wachsen circa 40 000 Tannenbäume in dem sieben Hektar großen Weihnachtsbaumwald: die beliebte Nordmanntanne, seit Jahren die Nummer eins in der Beliebtheitsskala, die Nobilistanne oder die Blaufichte.