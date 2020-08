Retz Bürobedarf : Vom Radiergummi bis zum feinen Füller

Retz Bürobedarf – eine Institution schließt Ende Oktober. Räumungsverkauf

Die Firma Retz Bürobedarf – sie ist eine Institution in Bad Honnef. Seit fast 85 Jahren besorgen sich hier die Honnefer alles, was für Büro und Schule erforderlich ist – vom hochwertigen Füller bis zum Radiergummi. Ende Oktober schließt das Traditionsunternehmen, am 31. August beginnt der Räumungsverkauf in dem Geschäft in der Fußgängerzone. An der Bergstraße war 1936 der erste Laden eröffnet worden, später erfolgte der Umzug an den Markt.