Einkaufen in Bad Honnef : Weihnachtseinkäufe im romantischen Lichterglanz

„Winterleuchten“ – Bad Honnef ganz romantisch im Advent

Bad Honnef im Lichterglanz. Beim „Winterleuchten“ in der Innenstadt an allen Adventswochenenden glänzen nicht nur die Augen der Kinder, sondern auch die der Erwachsenen. Malerische Fassaden historischer Häuser werden in farbenprächtiges Licht getaucht, dazu gibt es einige Highlights wie Videoprojektionen auf Hauswänden. Und auch die Pänz auf dem Spielplatz am Vogelbrunnen kommen aus dem Staunen über die Licht-Kunstwerke der Firma Quint Event nicht heraus. Farbe, Licht und auch weihnachtliche Klänge machen den Besuch in der Innenstadt besonders heimelig. Nachdem in diesem Jahr coronabedingt der Martini-Markt und das Kaminzimmer des Centrum e.V. ausfallen mussten, hatte die Stadt Bad Honnef in Kooperation mit den Geschäftsleuten diese Idee umgesetzt.