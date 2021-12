Weihnachtstipps : Winterleuchten, Kaminzimmer, Kiezkaufhaus

Die Kurierfahrer Margret Schönenbrücher und Kilian Paffhausen beim Packen ihrer Lastenräder mit Weihnachtstaschen. Foto: Kiezkaufhaus

Auch Weihnachtstaschen mit lokalen Produkten bringt der Fahrradkurier ins Haus

Bad Honnef ganz anders – in Farbe getaucht präsentiert sich beim Winterleuchten die Innenstadt. Die bunte Treppe am Pfarrer-Trips-Platz, die farblich in Szene gesetzten Häuser, die Sternschnuppen in den Bäumen an den Abenden lassen Passanten träumen und geben dem Einkaufsbummel besonderen Reiz. Die Geschäftsleute haben darüber hinaus ihre Schaufenster und Läden festlich geschmückt. Im weihnachtlich hergerichteten Kaminzimmer auf dem Marktplatz oder an Weinfässern und Stehtischen davor können Besucher verweilen, sich Würstchen, Schnitzel oder Glühwein munden lassen und die Atmosphäre in dieser besonderen Zeit genießen.

Jürgen Kutter, der für Centrum e.V. das Kaminzimmer öffnet, ist begeistert, dass er in diesem Jahr seine Oase der weihnachtlichen Besinnung in Kooperation mit dem Winterleuchten der Stadt anbieten kann. Und Citymanagerin Miriam Brackelsberg betont: „Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass beide Aktionen parallel laufen und den Besuchern somit ein Rundum-Erlebnis der Sinne garantiert wird.“

Die Abteilung Wirtschaftsförderung bei der Stadt Bad Honnef hat aber nicht nur die „Farbeimer“ hervorgeholt. Bad Honnef soll den Einwohnern und Gästen nicht nur ein wohliges Einkaufserlebnis bescheren, sondern mit dem Kiezkaufhaus sollen gerade auch in der Weihnachtszeit zusätzliche Möglichkeiten des Besorgens von Geschenken oder auch von Lebensmitteln für den eigenen Bedarf geschaffen werden.

Im vergangenen Jahr hatte die Abteilung Wirtschaftsförderung während des Lockdowns die Idee der Weihnachtstaschen kreiert, um die Honnefer Einzelhändler zu unterstützen. In diese Jutetaschen wurden ausschließlich heimische Produkte gepackt – Glühwein, Wein von Siebengebirgs-Winzern, Plätzchen und Stollen von hiesigen Bäckern, Pralinen vom Honnefer Chocolatier, Kaffee aus der Rösterei aus den sieben Bergen, eine Christbaumkugel mit Honnefer Silhouette und Wappen, der Kochlöffel mit dem Honnef-Herz.

Das lief so gut, dass auch in diesem Jahr das Team der Wirtschaftsförderung der Stadt die Weihnachtstasche in Neuauflage anbieten – in kleinerer Ausführung zu 39 Euro und in der größeren für 59 Euro. In der Maxi-Version stecken dann auch noch eine Glastrinkflasche und eine edle Lunchbox aus Buchenholz und Edelstahl. „Eine tolle Idee, mit der wir den stationären Handel stärken können. Nachhaltig ist die Tasche auch. Ein schönes Geschenk. Damit möchten wir auch für unsere schöne Stadt werben“, so Andrea Hauser, die für das Kiezkaufhaus des Wirtschaftsförderungsteams um Leiterin Johanna Högner zuständig ist.

Die Tasche kann rund um die Uhr, dann also online, oder telefonisch, im Kiezkaufhaus bestellt werden. Bestellungen, die bis zum 22. Dezember, 12 Uhr, eingehen, können noch pünktlich unterm Tannenbaum liegen, sie werden von den Fahrradkurieren des Kiezkaufhauses rechtzeitig ins Haus gebracht. Zur eigenen Kollektion des Kiezkaufhauses gehören rund 30 Produkte - zum Beispiel Bienenwachstücher, Löffel, Gemüsebeutel mit der Aufschrift „Ming Jemösbüggel“ oder eine Fahrradtasche.

Ins Haus gebracht werden auch die bestellten Produkte aus dem Händler-Shop dieses Kaufhauses. Da sind beispielsweise Walkembach, Franfio, 7Gs vertreten oder Hielscher, Welsch oder Stuch sowie der Obst-, Gemüsehändler und Milchproduktehändler Ipek. Im Aufbau befindlich ist die Sparte Wild durch einen Händler aus Neustadt.

Andrea Hauser: „Die Lebensmittel sind unser Zugpferd.“ Bei wem sich zum Beispiel unverhofft Besuch ansagt, muss nicht noch einmal selbst zum Einkaufen ausrücken, um seinen Gästen etwas Leckeres anbieten zu können, sondern bekommt bei einer Bestellung bis 13 Uhr am Nachmittag die Lieferung zugestellt. Zu Weihnachten gilt diese Möglichkeit bis zum 23. Dezember, 13 Uhr. Ob leckeren Fisch, Obst, Gemüse, Brot, Brötchen oder Gebäck. Hauser: „Bei frischen Backwaren empfiehlt es sich, bis 11 Uhr zu bestellen, damit der Bäcker die Ware auch noch vorrätig hat.“ Ganz ohne Einkaufsstress kann sich jeder die Sachen nach Hause bringen lassen.

„Das ist eine Erweiterung des lokalen Einzelhandels“, so Sonja Schwalbe, „die Händler-Kunden-Beziehung hört dadurch jedoch nicht auf.“ Gerade in der Coronazeit war die Belieferung sehr hilfreich. So wird etwa einem älteren Ehepaar an den Wochentagen das Mittagessen gebracht, das ein Restaurant von Montag bis Freitag dem Kurier des Kiezkaufhauses übergibt. „Wir waren Problemlöser. Dieses Ehepaar ist so dankbar für diesen Service. Auch Leute im Homeoffice nutzen das und sind dankbar für diese Zeitersparnis.“

Andrea Hauser staunt immer wieder, wie viel und was alles mit dem Lastenfahrrad transportiert werden kann. Nur bei einem Kinderfahrrad mussten sie passen. Andrea Hauser hofft, dass noch mehr Geschäftsleute und Kunden mitmachen: „Es ist manchmal ein langer Weg, den Menschen zu verdeutlichen, was die Kiezkaufhaus-Plattform zu leisten imstande ist.“ Eine Weihnachtstasche als Last-Minute-Geschenk kann ein schöner Einstieg sein. oro