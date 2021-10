Baumdienst Siebengebirge : Bäume fit machen für Herbst und Winter

Baumdienst Siebengebirge erteilen kostenlosen Rat

Ist der eigene Baum noch gesund und bereit für die Belastungen durch Sturm und Frost in Herbst und Winter? Was sind die Zeichen, auf die ein Baumbesitzer unbedingt achten sollte? Und wann ist es Zeit, einen Baumexperten um Unterstützung zu bitten?

Luke Blackburn ist mit seinen Brüdern Alex und Kevin bereits seit Wochen auch an den Samstagen unterwegs, um Baumbesitzer vor Ort zu beraten. Auch Vater Gary Blackburn hat trotz seines geplanten Ruhestands viele Termine zusätzlich übernommen, so sehr sind die Experten vom Baumdienst Siebengebirge in diesen Tagen gefordert.